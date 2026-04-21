Sabato 25 aprile alle 17 si svolge il quarto appuntamento della terza edizione di Vespri d'Organo, con un concerto al Duomo di Pisa. L'evento vede protagonista Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, che eseguirà un programma musicale dedicato all'organo. La manifestazione si svolge in una cornice di interesse culturale e religioso, attirando appassionati e visitatori nella città toscana.

Pisa, 21 aprile 2026 – Quarto appuntamento sabato 25 aprile alle ore 17 con la terza edizione di Vespri d'Organo in Cattedrale, la rassegna organizzata dall'Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con il Capitolo Metropolitano che unisce grande musica sacra e riflessione spirituale nella cornice del Duomo di Pisa. Dopo Jan Liebermann, Ferruccio Bartoletti e Antonio Galanti, sale alla consolle dell’organo a canne Mascioni opus 1039, strumento di straordinaria ricchezza timbrica, con 69 registri e 5119 canne, Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, figura di riferimento nel panorama organistico internazionale e dal 2023 titolare del Grand-Orgue di Saint-Sulpice a Parigi: la prima donna a ottenere questo incarico in una delle tre grandi “tribune” della capitale francese.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vespri d'Organo: Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin in concerto al Duomo

Notizie correlate

Secondo concerto per Vespri d'Organo: protagonista Ferruccio BartolettiPisa, 19 febbraio 2026 – Dopo il grande successo del concerto inaugurale che ha visto la Cattedrale di Pisa animata da un pubblico molto numeroso...

Il terzo concerto di Vespri d'Organo: in cattedrale settant'anni di musica contemporaneaPisa, 23 marzo 2026 - Terzo appuntamento sabato 28 marzo alle ore 17 con la terza edizione di Vespri d'Organo in Cattedrale, la rassegna a ingresso...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Il grande organo protagonista: un nuovo appuntamento tra musica e spiritualità al Duomo; Quarto concerto per Vespri d’Organo in Cattedrale; Nuova gestione per il Bagno Roma: Vincenzo Abbruscato tra continuità e valorizzazione del Litorale; Le donne nella Liberazione di Pisa.

Vespri d'Organo: Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin in concerto al DuomoPisa, 21 aprile 2026 – Quarto appuntamento sabato 25 aprile alle ore 17 con la terza edizione di Vespri d'Organo in Cattedrale, la rassegna organizzata dall'Opera della Primaziale Pisana in ... lanazione.it