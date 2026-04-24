Musica e storia a Catania | il duo Cantone-Tornello anima Sant’Anna

Venerdì 24 aprile, alla chiesa di Sant’Anna a Catania, si terrà un concerto del duo Cantone-Tornello. L’evento segna la fase finale della quinta edizione del festival Note di Primavera. La serata vedrà l’esecuzione di brani musicali, coinvolgendo il pubblico presente nella cornice storica della chiesa. L’appuntamento è uno dei momenti principali di questa edizione del festival, che si svolge nella città siciliana.

? Cosa sapere Il duo Cantone-Tornello suona alla chiesa di Sant’Anna a Catania venerdì 24 aprile.. L'evento avvia la fase conclusiva della quinta edizione del festival Note di Primavera.. Il concerto di Eugenia Cantone e Ivano Tornello riempirà la chiesa di Sant’Anna alle ore 18:30 di questo venerdì 24 aprile, segnando l’inizio della fase conclusiva della quinta edizione di Note di Primavera a Sant’Anna. L’iniziativa, nata dalla volontà di AreaSud sotto la guida artistica di Davide Pulvirenti, si propone di creare un ponte tra il talento dei giovani musicisti e la preziosa eredità storica e architettonica del centro di Catania. Il programma...🔗 Leggi su Ameve.eu

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