Bcp accanto ai giovani della Sanità la musica diventa occasione di futuro | concerti a Sant’Anna dei Lombardi

Bcp si schiera accanto ai giovani della Sanità e organizza concerti a Sant’Anna dei Lombardi, trasformando la musica in un’opportunità concreta di futuro per i ragazzi del quartiere.

Un progetto che intreccia giovani, cultura e riscatto sociale, portando la musica nei luoghi simbolo dell’arte napoletana. È il senso dei concerti “Voci e Note del Rione Sanità”, promossi dalla Banca di Credito Popolare al Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi nell’ambito delle proprie attività culturali e sociali sul territorio. L’iniziativa, svolta l’11 e il 12 febbraio, ha trasformato la Sagrestia Vecchia – Sala Vasari in uno spazio di dialogo tra patrimonio artistico e impegno civile, all’interno di uno dei complessi più rappresentativi del Rinascimento a Napoli. Qui è custodito, tra gli altri capolavori, il Compianto sul Cristo morto di Guido Mazzoni, datato 1492.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su sant anna

Il rapper napoletano Tony Esposito ha lanciato il progetto BCP con i giovani del Rione Sanità, portando musica e inclusione sociale nei luoghi simbolo dell’arte napoletana.

Il Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi a Napoli ospita, sabato 10 gennaio alle 20.

Ultime notizie su sant anna

Argomenti discussi: S. Anna dei Lombardi artisti e imprenditori adottano le sette opere; L'INIZIATIVA - Voci e Note del Rione Sanità: BCP con i giovani del quartiere, musica e inclusione sociale per valorizzare il patrimonio artistico.

Bcp accanto ai giovani della Sanità: la musica diventa occasione di futuro: concerti a Sant’Anna dei LombardiUn progetto che intreccia giovani, cultura e riscatto sociale, portando la musica nei luoghi simbolo dell’arte napoletana. È il senso dei concerti Voci e Note del Rione Sanità, promossi dalla Banca ... ildenaro.it

13/2/26. Sant’Anna di Chioggia al centro degli investimenti del Comune, anche in risposta alle reiterate richieste dei residenti. L'ass. ai LL.PP. Mancin elenca le opere già realizzate e quelle già programmate e finanziate su asfaltature, pensiline, fognature, ecc. x.com

Sant'Anna qualche anno fa - facebook.com facebook