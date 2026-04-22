Lorenzo Musetti si prepara a scendere in campo al secondo turno del torneo di Madrid, un evento del circuito Masters 1000. Il suo avversario sarà Hubert Hurkacz, ex top-10 e semifinalista di uno Slam. Il match è programmato per venerdì 24 aprile e rappresenta il primo impegno sulla terra battuta per il tennista italiano in questa manifestazione.

Lorenzo Musetti affronterà Hubert Hurkacz al secondo turno del Masters 1000 di Madrid: il tennista italiano ha conosciuto il rivale in vista del suo debutto sulla terra rossa della capitale spagnola, previsto per venerdì 24 aprile. Il toscano se la dovrà vedere contro il temibilissimo polacco, che oggi ha strapazzato il portoghese Jaime Faria (numero 136 delle classifiche internazionali) con il punteggio di 6-3, 6-3 al termine di un incontro a senso unico durato appena settantuno minuti. Si preannuncia un impegno tutt’altro che semplice per il numero 9 del mondo, che dovrà fare i conti con l’attuale numero 63 del ranking ATP ma ex top-10 (fu...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi affronta Lorenzo Musetti al secondo turno di Madrid? Un ex top-10 e semifinalista Slam per il debutto

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