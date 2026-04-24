Musetti parte forte a Madrid | Hurkacz battuto in due set

Lorenzo Musetti ha iniziato con successo il suo percorso al “Mutua Madrid Open”, quarto torneo Masters 1000 della stagione, disputato sulla terra battuta della Caja Magica. Nel secondo turno, ha sconfitto in due set il tennista che occupa una posizione superiore nel ranking, con un punteggio di 6-4, 7-6(4). Ora si prepara ad affrontare il prossimo avversario, il giocatore che si è qualificato nel girone successivo.

L’azzurro supera il secondo turno del Masters 1000 con un 6-4 7-6(4): ora sfida a Griekspoor. Inizia con una vittoria il cammino di Lorenzo Musetti al “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 della stagione, in corso sulla terra battuta della Caja Magica. Il tennista carrarino, numero 9 del ranking mondiale e sesta testa di serie, è entrato in gara direttamente al secondo turno. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate LIVE Musetti-Hurkacz 6-4 4-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16. Sonego, che peccato: parte forte, poi cede in due set a Rublev. In campo MusettiNiente da fare per Lorenzo Sonego negli ottavi di finale dell’Atp 500 di Barcellona, “orfano” di Carlos Alcaraz, il numero uno del mondo che si è... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Barcellona, Musetti supera Moutet in due set: ai quarti Fils o Nakashima. Sonego ko con Rublev; Musetti, esordio vincente a Madrid: Hurkacz battuto in due set; A Roma voglio il pubblico come motivazione, non come fattore di stress: Musetti è già carico per gli Internazionali; Musetti-Hurkacz: orario, precedenti e dove vederla in tv. Musetti parte forte a Madrid: Hurkacz battuto in due setL’azzurro supera il secondo turno del Masters 1000 con un 6-4 7-6(4): ora sfida a Griekspoor. Buon debutto per Musetti Inizia con una vittoria il cammino di Lor ... sportface.it Musetti parte forte a Madrid: battuto Hurkacz in due set, al 3° turno c'è GriekspoorMADRID (Spagna) - Debutto vincente per Lorenzo Musetti al Mutua Madrid Open, il Masters 1000 sulla terra rossa alla Caja Magic. Il tennista toscano, numero 9 del mondo e sesta testa di serie del tabel ... tuttosport.com LORENZO NON SBAGLIAAAAA Musetti parte bene, piazza subito 2 break e vince il primo set in scioltezza 6-4. Nel secondo set invece Hurkacz lotta e dimostra un’ottima forma ma l’azzurro riesce a vincere il set al tie break Ora troverà al terzo tur facebook MUSETTI PARTE BENE A MADRID Vittoria in 2 set per Musetti contro un ottimo Hurkacz, che paga l’inizio sottotono concedendo un break in apertura, ma poi diventa sempre più solido al servizio Musetti è bravo a chiuderla al tie-break del 2º set dopo x.com