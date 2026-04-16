Sonego che peccato | parte forte poi cede in due set a Rublev In campo Musetti

Sonego aveva iniziato bene la partita, mostrando solidità e aggressività, ma ha perso terreno nel corso dei due set successivi, cedendo il passo a Rublev. Nel frattempo, in campo si aggira Musetti, che dopo un lungo stop dovuto a problemi fisici, ha preso parte alla competizione a Barcellona. La sfida tra Sonego e Rublev si è conclusa con il risultato finale che ha visto prevalere il russo.

Niente da fare per Lorenzo Sonego negli ottavi di finale dell’Atp 500 di Barcellona, “orfano” di Carlos Alcaraz, il numero uno del mondo che si è ritirato ieri per un infortunio al polso. Il torinese si è arreso in due set ad Andrey Rublev (6-2 6-3 il punteggio in un’ora e 43 minuti), in un incontro che ha visto una buona versione del russo, quantomeno centrata. Per Sonego era il torneo del ritorno dopo i quasi tre mesi di stop dopo vari malanni fisici. Eppure Sonego era partito davvero bene, subito con un break e 2-0 nel primo set. Peccato che quello sia stato l’ultimo game dell’azzurro per i successivi otto. Rublev è davvero salito di livello, mettendo seriamente in difficoltà Lorenzo che poco ha potuto di fronte alla giornata sì del russo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sonego, che peccato: parte forte, poi cede in due set a Rublev. In campo Musetti Notizie correlate LIVE Musetti-Sonego 6-3, 6-3, 2-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: due set di vantaggio per il toscanoSi chiude qui la DIRETTA LIVE del derby azzurro tra MUSETTI e Sonego, con il carrarino che giunge in sedicesimi di finale e affronterà Tsitsipas o... LIVE Musetti-Sonego 6-3, 6-3, 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: due set di vantaggio per il toscanoSi chiude qui la DIRETTA LIVE del derby azzurro tra MUSETTI e Sonego, con il carrarino che giunge in sedicesimi di finale e affronterà Tsitsipas o... Una raccolta di contenuti Si parla di: Challenger di Monza: Bellucci guida la pattuglia degli italiani; Berrettini travolge Medvedev 6-0 6-0 e poi chiede scusa a... Carlo Verdone.