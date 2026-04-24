Musetti-Hurkacz ATP Madrid 2026 in DIRETTA | sorteggio non favorevole e debutto complicato

Oggi si gioca il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid, con il match tra Lorenzo Musetti e Hubert Hurkacz. Il sorteggio non ha sorriso al giocatore italiano, che affronta un debutto complicato contro il polacco. Seguiremo in tempo reale gli sviluppi della partita, fornendo aggiornamenti sui punti salienti e sui momenti più significativi dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Lorenzo Musetti ed il polacco Hubert Hurkacz. Quinto confronto diretto tra i due con la situazione ferma finora sul 2 pari. L’ultima sfida risale ai sedicesimi di Wimbledon 2023 quando il toscano si arrese in tre parziali. Il vincente dell’incontro troverà al terzo turno uno tra l’olandese Griekspoor ed il bosniaco Dzumhur. Musetti, ventiquattrenne di Carrara, si presenta all’appuntamento madrileno a margine di un primo assaggio di stagione sulla terra non entusiasmante. L’azzurro è stato subito sconfitto a Montecarlo dal padrone di casa Vacherot, per poi cedere ai quarti di finale di Barcellona sotto i colpi del francese Fils.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: sorteggio non favorevole e debutto complicato Notizie correlate Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingSi preannuncia un debutto piuttosto complicato quello di Lorenzo Musetti nella mattinata di venerdì 24 aprile al Masters 1000 di Madrid 2026 contro... Dove vedere in tv Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingOggi, venerdì 24 aprile, Lorenzo Musetti farà il proprio debutto nel Masters1000 di Madrid. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; Madrid, il tabellone: Sinner apre con un qualificato, poi due possibili derby. Musetti contro Hurkacz; Live Hubert Hurkacz - Lorenzo Musetti - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 24/04/2026; ATP Madrid: Bonzi e Hurkacz primi avversari di Sinner e Musetti. Dove vedere in tv Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingOggi, venerdì 24 aprile, Lorenzo Musetti farà il proprio debutto nel Masters1000 di Madrid. Sul campo Arantxa Sanchez, l'azzurro sfiderà nel secondo turno ... oasport.it Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: sorteggio non favorevole e debutto complicatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Madrid ... oasport.it Non prima delle 16.00 di domani Venerdì 24 Aprile sul Manolo Santana Stadium l'esordio di Jannik Sinner contro Benjamin Bonzi. Arantxa Sanchez Stadium Ore 11.00 Hurkacz- Musetti Campo N.8 Terzo incontro Grant-Cirstea #janniksinner #Madrid #musetti - facebook.com facebook #Musetti- #Hurkacz, secondo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com