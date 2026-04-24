Madrid per Musetti buona la prima | Hurkacz ko l’azzurro vola al terzo turno

Lorenzo Musetti ha iniziato con successo il suo percorso nel Masters 1000 di Madrid, vincendo il suo match contro Robert Hurkacz in due set, con i punteggi di 6-4 e 7-6. La partita si è conclusa venerdì 24 aprile, permettendogli di accedere al terzo turno del torneo. L’avversario successivo sarà l’olandese Tallon Griekspoor.

(Adnkronos) – Parte benissimo l'avventura di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid. Oggi, venerdì 24 aprile, l'azzurro ha regolato in due set Robert Hurkacz (6-4, 7-6), staccando il pass per il terzo turno del torneo spagnolo, in cui se la vedrà contro l'olandese Tallon Griekspoor. Ottima partita per il toscano, bravo a mettere subito in discesa il primo set con un doppio break, contenendo poi il ritorno del polacco. Il match si decide quindi al tie-break, con Lorenzo bravo a contenere i turni di servizio dell'avversario. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate LIVE Musetti-Hurkacz 6-4 7-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro supera le insidie ed approda al terzo turnoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16. LIVE Musetti-Hurkacz 6-4 4-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Madrid, il tabellone: Sinner apre con un qualificato, poi due possibili derby. Musetti contro Hurkacz; Il tabellone del Masters 1000 di Madrid; Musetti: Non ero lontano da Sinner e Alcaraz prima dell’infortunio. Ora dovrò affrontare momenti difficili; Sorteggiato il tabellone di Madrid: possibile semifinale Sinner-Musetti, occasione per Cobolli. LIVE Musetti-Hurkacz 6-4 7-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro supera le insidie dell’esordio ed approda al terzo turnoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00) LA DIRETTA LIVE DI GRANT-CIRSTEA (3° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it Musetti batte Hurkacz 6-4, 7-6: esordio vincente a Madrid per l'azzurro che accede al terzo turnoLorenzo Musetti scende in campo per il Masters 1000 di Madrid e dovrà provare a fare punti, per difendere la semifinale dell'anno scorso (400 punti). Poi ci saranno ... ilmessaggero.it Musetti vince all'esordio con Hurkacz e avanza al Masters 1000 di Madrid - facebook.com facebook #Tennis di scena a Madrid dove #Sinner punta a consolidare il proprio dominio. Qui non è mai andato oltre i quarti di finali. Con Alcaraz fuori gioco, Jannik cerca la vittoria. In attesa di scendere in campo, testa la terra rossa con il campionissimo Nadal. @giorg x.com