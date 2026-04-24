Madrid per Musetti buona la prima | Hurkacz ko l’azzurro vola al terzo turno

Da periodicodaily.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti ha iniziato con successo il suo percorso nel Masters 1000 di Madrid, vincendo il suo match contro Robert Hurkacz in due set, con i punteggi di 6-4 e 7-6. La partita si è conclusa venerdì 24 aprile, permettendogli di accedere al terzo turno del torneo. L’avversario successivo sarà l’olandese Tallon Griekspoor.

(Adnkronos) – Parte benissimo l'avventura di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid. Oggi, venerdì 24 aprile, l'azzurro ha regolato in due set Robert Hurkacz (6-4, 7-6), staccando il pass per il terzo turno del torneo spagnolo, in cui se la vedrà contro l'olandese Tallon Griekspoor. Ottima partita per il toscano, bravo a mettere subito in discesa il primo set con un doppio break, contenendo poi il ritorno del polacco. Il match si decide quindi al tie-break, con Lorenzo bravo a contenere i turni di servizio dell'avversario. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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