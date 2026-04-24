Museo Kronos e Cupola | nuova libertà e ingressi a soli 1€

Il Museo Kronos di Piacenza ha annunciato che durante i giorni feriali offrirà l’ingresso a un euro ai residenti della città. La misura riguarda tutti i giorni della settimana lavorativa e mira a favorire l’accesso alla struttura museale. Questa decisione si applica esclusivamente alle persone che risiedono nel territorio comunale e si inserisce nel tentativo di rendere più accessibile la visita ai cittadini.

? Cosa sapere Il Museo Kronos di Piacenza introduce ingressi per i residenti a 1 euro durante la settimana.. La nuova gestione permette la salita autonoma alla Cupola del Guercino senza guida obbligatoria.. Il Museo Kronos e la Cupola del Guercino lanciano una nuova strategia di apertura per coinvolgere i cittadini con ingressi da 1€ durante la settimana e la possibilità di salire in autonomia verso il di Piacenza. Il progetto, curato dall’Ufficio dei Beni Culturali della Curia di Piacenza-Bobbio, punta a trasformare questi luoghi storici in spazi vissuti quotidianamente dalla comunità locale, superando la percezione di distacco che spesso separa i residenti dal patrimonio artistico della propria città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Museo Kronos e Cupola: nuova libertà e ingressi a soli 1€ Notizie correlate Primavera ad Arte 2026: torna la rassegna culturale tra Museo Kronos, Cattedrale e Cupola del GuercinoTorna anche quest’anno Primavera ad Arte, la rassegna culturale promossa da Museo Kronos e dalla Cattedrale di Piacenza, che dal 21 marzo al 3 maggio... Al Museo Kronos un pomeriggio dedicato ai più piccoli alla scoperta del GuercinoDomenica 19 aprile 2026, alle ore 15,30 in occasione dell’anniversario della presenza a Piacenza di Giovanni Francesco Barbieri (Guercino), il Museo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Kronos e cupola del Guercino: si apre con tante novità; Il Museo Kronos ancora più vicino alla città: percorsi interattivi e salita in Cupola in autonomia; Al Museo Kronos un pomeriggio dedicato ai più piccoli alla scoperta del Guercino. Il Museo Kronos ancora più vicino alla città: percorsi interattivi e salita in Cupola in autonomiaIl Museo Kronos e la Cupola del Guercino si preparano a inaugurare una nuova fase, fondata su un’idea semplice ma ambiziosa: trasformare la visita in ... piacenzasera.it Primavera ad Arte 2026: torna la rassegna culturale tra Museo Kronos, Cattedrale e Cupola del GuercinoTorna anche quest’anno Primavera ad Arte, la rassegna culturale promossa da Museo Kronos e dalla Cattedrale di Piacenza, che dal 21 marzo al 3 maggio 2026 accompagnerà il pubblico in un viaggio tra ... ilpiacenza.it "KRONOS, viaggio nella storia e nel tempo. Il Museo Archeologico "Domenico Ryolo" di Milazzo, ospitato nell'ex carcerato borbonico nel Quartiere degli Spagnoli, espone reperti che coprono un arco temporale dal Neolitico all'Età Bizantina. La collezione è pa - facebook.com facebook