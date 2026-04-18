Al Museo Kronos un pomeriggio dedicato ai più piccoli alla scoperta del Guercino

Domenica 19 aprile 2026, alle 15:30, il Museo Kronos organizza un laboratorio dedicato ai bambini intitolato “Un pomeriggio col Guercino”. L’evento si svolge in occasione dell’anniversario della presenza a Piacenza di Giovanni Francesco Barbieri, conosciuto come il Guercino. Durante l’attività, ai partecipanti verrà proposto un percorso didattico che combina il racconto e l’arte, con l’obiettivo di far conoscere ai più piccoli il pittore e le sue opere.

Domenica 19 aprile 2026, alle ore 15,30 in occasione dell’anniversario della presenza a Piacenza di Giovanni Francesco Barbieri (Guercino), il Museo Kronos propone il laboratorio didattico “Un pomeriggio col Guercino”, un’attività pensata per avvicinare i bambini all’arte attraverso il racconto e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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