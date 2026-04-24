Muore pestato dal cognato l' autopsia | Colluttazione fatale su cuore malato

Nella serata del 26 luglio, i carabinieri sono intervenuti in via Roma a Fabrica di Roma, dove hanno trovato il corpo senza vita di un uomo di 32 anni. Secondo l'autopsia, la morte sarebbe avvenuta a seguito di una colluttazione con il cognato, durante la quale il colpo fatale si sarebbe verificato su un cuore malato. La vittima è deceduta sul posto.

Omicidio a Fabrica di Roma. Quando i carabinieri, la sera del 26 luglio, sono arrivati in via Roma, hanno trovato Valentin Ionut Crisan, 32 anni, già morto. "Sul corpo era adagiata la madre", racconta il brigadiere che ha poi arrestato il cognato della vittima: Dumitriel Daniel Ene. 34 anni, è a.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Neonata muore tra le braccia della mamma durante l'allattamento: «Forse un rigurgito fatale». Disposta l'autopsia Pestato dal branco, muoreStava cercando di placare una banda di teppistelli che lanciava bottiglie di vetro contro un negozio nella notte per puro divertimento. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Muore pestato dal cognato, l'autopsia: Colluttazione fatale su cuore malato; Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, uno dei minorenni è un pugile: ha detto di aver reagito dopo una testata; Nel branco che ha ucciso Giacomo Bongiorni c'è anche un ex pugile: Colpito con calci e pugni in testa. Pestato dal branco, muoreAveva rimproverato dei giovani. Il figlio 11enne sotto choc: era con lui. . msn.com Muore dopo l'aggressione del 'branco' davanti al figlio, 3 fermatiUn richiamo a non lanciare bottiglie di vetro contro un negozio: tanto è bastato a far scattare la furia del 'branco' di giovani, tra loro anche dei minori, che lo ha aggredito. ansa.it TRAGEDIA NELLA NOTTE: uomo muore schiacciato dal suo furgone --> https://www.nordest24.it/san-zeno-montagna-incidente-furgone-morto - facebook.com facebook