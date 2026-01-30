Neonata muore tra le braccia della mamma durante l' allattamento | Forse un rigurgito fatale Disposta l' autopsia

Questa mattina a Vittoria, nel Ragusano, una neonata di soli 26 giorni è morta tra le braccia della madre mentre la stava allattando. La donna ha raccontato di aver pensato a un rigurgito, ma ora si aspetta l’autopsia per capire cosa sia successo. La notizia ha lasciato senza parole la comunità, che si stringe intorno alla famiglia in un momento così difficile.

Una tragedia ha sconvolto questa mattina la città di Vittoria, nel Ragusano. Una neonata di appena 26 giorni è stata trovata priva di vita mentre la madre la allattava in casa, in via del Quarto, nel centro storico. Nonostante il tempestivo intervento del 118, per la piccola non c’è stato nulla da fare. Le urla di dolore della donna hanno attirato l’attenzione dei vicini, lasciando l’intero quartiere in uno stato di profondo sgomento. La famiglia, di origine straniera e con altri quattro figli, è nota nella zona. Sul posto sono arrivati la polizia di Stato, la polizia locale e il medico legale, che ha effettuato una prima ispezione del corpo, riporta La Sicilia. 🔗 Leggi su Leggo.it

