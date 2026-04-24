Muore per il ribaltamento del trattorino rasaerba | tragedia in un campo

Nel tardo pomeriggio di giovedì 23 aprile, un incidente si è verificato in un campo nella zona di Castelsecco, ad Arezzo. Un trattorino rasaerba si è ribaltato, provocando la morte di una persona coinvolta. La dinamica dell’accaduto è ancora sotto esame, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente. La vittima è stata soccorsa ma non ha potuto essere salvata.

Arezzo, 24 aprile 2026 – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di giovedì 23 aprile ad Arezzo, in località Castelsecco. Un uomo ha perso la vita dopo il ribaltamento del trattorino rasaerba che usava per lavori di giardinaggio in un terreno impervio, di proprietà privata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, allertati dalla centrale operativa dell'emergenza sanitaria. All'arrivo dei soccorritori, il personale del 118 era già impegnato nelle manovre di rianimazione fino a che il medico ha dovuto constatare il decesso. Presenti anche due pattuglie della polizia di Stato e una della polizia locale per gli accertamenti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore per il ribaltamento del trattorino rasaerba: tragedia in un campo Notizie correlate Tragedia sulla superstrada: novantenne muore dopo il ribaltamentoUn tragico incidente stradale ha strappato la vita a un novantenne di Porto Sant’Elpidio nel tardo pomeriggio di questo mercoledì 15 aprile, lungo il... Travolto dal trattorino, muore agricoltore di 66 anniÈ morto nel campo di famiglia, quello che ogni giorno raggiungeva per prendersi cura della terra e del verde. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Muore per ribaltamento del trattorino mentre taglia l'erba ad Arezzo; Tragedia nelle campagne di Tarano: 56enne muore dopo il ribaltamento del trattore; Muore per ribaltamento del trattorino mentre taglia l'erba ad Arezzo; Si ribalta con il trattore e muore schiacciato ad Arezzo. Muore per ribaltamento del trattorino mentre taglia l'erba ad ArezzoIncidente mortale nel tardo pomeriggio ad Arezzo, in località Castelsecco. Un uomo ha perso la vita dopo il ribaltamento del trattorino rasaerba che usava per lavori di giardinaggio in un terreno impe ... ansa.it Muore dopo essersi ribaltato con il trattorino rasaerbaInutili i tentativi di rianimazione. L'uomo stava lavorando in un terreno impervio di sua proprietà in località Castelsecco ... rainews.it Tragedia a Pieve di Soligo: cade in bici e muore infilzata dalla ringhiera - facebook.com facebook Surano, incidente tra auto e moto sulla SS275: muore motociclista di 25 anni x.com