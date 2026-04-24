Muore 57enne dopo volo di tre piani in via Santa Maria in Gradi

Da viterbotoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina, in via Santa Maria in Gradi a Viterbo, un uomo di 57 anni è morto dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione, in un incidente che si è verificato intorno alle prime ore del giorno. La polizia e i soccorsi sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all’uomo. La scena è stata messa sotto sequestro mentre si svolgono gli accertamenti del caso.

Il dramma si è consumato stamattina in via santa Maria in Gradi a Viterbo. Un uomo di 57 anni è morto dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione. Il volo dal terzo piano non gli ha lasciato scampo e all'arrivo dei soccorritori del 118 ogni tentativo di rianimazione è stato inutile.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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