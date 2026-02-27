Il golfista italiano Andrea Pavan è caduto nel vano dell'ascensore di un hotel in Sudafrica e ha subito una caduta di circa tre piani. L’incidente è avvenuto mentre si trovava nella struttura e, fortunatamente, è sopravvissuto alla caduta. I soccorsi sono intervenuti sul posto per prestargli assistenza dopo l’accaduto. Le circostanze precise dell’incidente sono ancora in fase di verifica.

Il golfista italiano Andrea Pavan è sopravvissuto a una caduta di tre piani nel vano ascensore dell’hotel dove risiedeva a Stellenbosch vicino a Città del Capo in Sudafrica. Pavan si trovava nel Paese per il South African Open, un importante torneo di golf. Le porte dell’ascensore si sarebbero aperte ma la cabina non sarebbe stata presente e il golfista sarebbe quindi caduto. Nella caduta ha riportato danni alle vertebre e lesioni a una spalla. Non è in pericolo di vita e sarebbe vigile e in grado di muovere le gambe. L’incidente ad Andrea Pavan in Sudafrica Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, il giorno dell’incidente Pavan era in ritardo e aveva dimenticato qualcosa nella propria camera d’hotel. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Andrea Pavan precipitato nel vano ascensore in Sudafrica, il golfista è sopravvissuto a un volo di tre piani

Incidente choc per Andrea Pavan: precipita per due piani nel vano ascensore, non è in pericolo di vitaHa dell’incredibile quanto accaduto ad Andrea Pavan, golfista due volte vincitore nel DP World Tour, nel corso del South African Open di questa...

Come sta Andrea Pavan dopo essere precipitato nel vano ascensore vuoto: “È grato di essere vivo”Andrea Pavan è cosciente e non in pericolo di vita dopo il drammatico incidente capitatogli in Sudafrica prima di partecipare a un torneo di golf: il...

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Incidente choc per Andrea Pavan: precipita per due piani nel vano ascensore, non è in pericolo di vita; Come sta Andrea Pavan dopo essere precipitato nel vano ascensore vuoto: È grato di essere vivo; Andrea Pavan, gravissimo incidente: non c'è l'ascensore e lui precipita nel vuoto dal terzo piano; Grave incidente per Pavan: non c'è l'ascensore e lui precipita per tre piani.

Come sta Andrea Pavan dopo essere precipitato nel vano ascensore vuoto: È grato di essere vivoAndrea Pavan è cosciente e non in pericolo di vita dopo il drammatico incidente capitatogli in Sudafrica prima di partecipare a un torneo di golf: il ... fanpage.it

Golf, incidente per Andrea Pavan: precipitato per tre piani nel vano ascensoreIl golfista azzurro, iscritto al South African Open in corso a Stellenbosch, è caduto nel vano dell'ascensore dopo che le porte si sono aperte ma non era presente la cabina. Pavan è stato sottoposto a ... tg24.sky.it

Ascensore senza cabina, caduta nel vuoto e intervento di sei ore: cosa è successo ad Andrea Pavan - facebook.com facebook

Andrea #pavan, il golfista romano precipita per tre piani nel vano dell'ascensore in Sudafrica: «Porte aperte ma la cabina non c'era» x.com