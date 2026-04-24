Muharemovic Juve il bosniaco prende posizione circa un ritorno in bianconero | cosa pensa e i possibili scenari per l’estate

Il difensore bosniaco, attualmente in forza al Sassuolo, ha commentato le voci riguardanti un possibile ritorno alla Juventus. In alcune dichiarazioni, ha espresso la sua posizione sulla questione, senza entrare in dettagli specifici. Le trattative e le ipotesi di mercato per l'estate coinvolgono diversi scenari, ma al momento non sono stati ufficializzati accordi tra le parti. La situazione resta da monitorare nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Muharemovic Juve, il bosniaco prende posizione circa un ritorno in bianconero: tutti gli aggiornamenti sul difensore in forza al Sassuolo. Il mercato e le trattative incrociate entrano nel vivo. Secondo quanto riportato questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Tarik Muharemovic appare freddo riguardo alla reale possibilità di tornare a vestire la maglia della Juventus. Il ragazzo preferirebbe di gran lunga un trasferimento all’Inter in estate. Alla base di questa netta presa di posizione ci sarebbe una motivazione legata al suo passato: il giocatore si sarebbe sentito “snobbato” dai bianconeri, che non lo hanno mai preso in considerazione per il salto in prima squadra quando militava nella Next Gen.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Muharemovic Juve, il bosniaco prende posizione circa un ritorno in bianconero: cosa pensa e i possibili scenari per l’estate Notizie correlate Muharemovic Juve, possibile svolta: il bosniaco vuole solo l’Inter! Cosa succede ora e i possibili scenari per l’estatedi Luca FiorettiMuharemovic Juve, il difensore resta prepotentemente nel mirino dell’Inter che cerca l’intesa definitiva per chiudere il colpo Il... Muharemovic Juve, affare possibile in estate? Le parole di Carnevali confermano una cosa. Le ultimissime sul difensore bosniacodi Redazione JuventusNews24Muharemovic Juve, il difensore del Sassuolo resta nel mirino dei bianconeri. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inter, accordo raggiunto con Muharemovic: ora si tratta col Sassuolo. Ma quella clausola con la Juve...; Muharemovic spinto verso l'Inter: alla Juventus ci sono due correnti di pensiero sul difensore bosniaco; L’Inter vuole Muharemovic: nella trattativa con il Sassuolo però c’è il nodo Juve; Inter, accordo con Muharemovic: si tratta col Sassuolo, coinvolta anche la Juventus. Muharemovic freddo sull'ipotesi di ritorno alla Juve: il giocatore preferisce l'InterTarik Muharemovic, difensore centrale classe 2003 del Sassuolo e della nazionale bosniaca, sarebbe freddo riguardo la possibilità di tornare a giocare nella Juventus. Come riportato ... tuttojuve.com Inter, nell’affare Muharemovic un doppio schiaffo alla Juventus: c’entra la formula scelta col SassuoloL'Inter vicina all'acquisto di Muharemovic dal Sassuolo: l’operazione del bosniaco nasconde un doppio schiaffo alla Juventus ... sport.virgilio.it #Muharemovic sarebbe freddo riguardo la possibilità di tornare a giocare nella #Juventus. Il difensore preferirebbe infatti il trasferimento all'#Inter, dal momento che si sarebbe sentito "snobbato" dai bianconeri, che non lo hanno mai preso in considerazione - facebook.com facebook CdS - #Inter-Muharemovic, una formula per rinviare il 50% alla Juve: il punto x.com