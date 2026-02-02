La Juve punta ancora su Muharemovic. Le parole di Carnevali alimentano le voci di un possibile affare in estate. Il difensore bosniaco del Sassuolo rimane in cima alla lista dei desideri dei bianconeri, che continuano a monitorarlo da vicino.

Muharemovic Juve, il difensore del Sassuolo resta nel mirino dei bianconeri. Ma c’è un’altra squadra su di lui. La conferma di Carnevali. Il mercato dei difensori centrali si accende improvvisamente intorno a un nome che la Juventus conosce molto bene. Tarik Muharemovic, il gigante bosniaco classe 2003 csta attirando le attenzioni dei più grandi club italiani grazie a una stagione da protagonista assoluto con la maglia del Sassuolo. L’interesse per il giocatore non è più solo un’indiscrezione, ma trova conferme ufficiali nelle parole dei vertici neroverdi. L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, intervistato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, ha fatto chiarezza sulle voci che vedrebbero l’Inter sulle tracce del giovane talento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Muharemovic Juve, affare possibile in estate? Le parole di Carnevali confermano una cosa. Le ultimissime sul difensore bosniaco

Muharemovic, il futuro del difensore del Sassuolo, è al centro di diverse speculazioni di mercato.

La Juventus sta valutando l'offerta della Fiorentina per il difensore Gatti.

Inter, contatti per Muharemovic: possibile sfida di calciomercato con la JuventusContatti tra l'Inter e l'entourage di Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo. Sarebbe un affare per giugno, col club neroverde che non vuole cedere a gennaio il difensore. Ma sul giocatore c'è ... sport.sky.it

Pedro Felipe come Muharemovic. E da Marsiglia arriva un doppio colpoI neroverdi salutano Paz che va alla Reggiana in prestito. Dalla Francia il difensore Garcia e il fantasista Bakola ... ilrestodelcarlino.it

#Huijsen e #Muharemovic presenti al Tardini per #ParmaJuve. @DAZN_IT x.com

Muharemovic Inter, Carnevali chiude la porta Nel pre partita di Sassuolo Juventus su Dazn le sue parole: «Il suo valore dipende sempre da chi lo chiede. La cosa certa è questa» - facebook.com facebook