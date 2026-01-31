Mercato Napoli sprint per Alisson Santos | intesa totale con lo Sporting! Decisiva la volontà del brasiliano | il retroscena

Il Napoli ha trovato l’accordo con lo Sporting per il trasferimento di Alisson Santos. La volontà del brasiliano ha accelerato le pratiche, e in pochi giorni l’affare è stato definito. La trattativa si è chiusa in fretta, lasciando fuori la pista di Bergamo, e il giocatore si prepara a indossare la maglia azzurra.

