Marco Baroni rischia il posto dopo la sconfitta contro il Genoa, che mette in discussione la sua posizione sulla panchina del Torino. La squadra granata ha subito 44 gol in questa stagione, diventando la peggiore difesa del campionato, e la trasferta di Genova rappresenta un crocevia importante. La partita può determinare se Baroni continuerà o meno sulla panchina, considerando anche le recenti difficoltà del team. La prossima sfida si annuncia decisiva per il futuro dell’allenatore.

Con quarantaquattro gol subiti, il Torino è la peggior difesa del campionato. A Genova il tecnico Baroni rischia grosso: gli scenari per il presente ed il futuro Il futuro di Marco Baroni è in bilico. Il tecnico del Torino resta attualmente alla guida dei granata, ma la sua panchina è tutt’altro che salda. La sconfitta contro il Bologna maturata nell’ultimo turno di campionato, ha portato la dirigenza granata a riflettere sulla sua posizione. I numeri sono molto deludenti e la prossima sfida con il Genoa potrebbe essere decisiva. – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Baroni, futuro in bilico: ecco perchè la trasferta di Genova può essere decisiva

Sparatoria a Rogoredo, c'è la data dell'autopsia: sarà il 3 febbraio. Ecco perché può essere decisivaQuesta mattina, si è appreso che l’autopsia su Abderrahim Mansouri si terrà il 3 febbraio.

Sanremo Basket, trasferta amara: Genova vince 60-44. Stanchezza e fisicità avversaria decisiva per il Bvc.Il Sanremo Basket ha perso contro l’Auxilium Genova, una sconfitta che nasce dalla fatica e dalla forza fisica degli avversari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.