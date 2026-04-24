Il consiglio di amministrazione di MPS si è riunito il 23 aprile 2026, durante la quale sono state ufficializzate le nomine di Bisoni come nuovo presidente e di Lovaglio come amministratore delegato. Questa decisione segna un cambio di leadership all’interno della banca, con nuove figure che assumono i ruoli chiave del consiglio. La riunione ha rappresentato un momento importante per il futuro dell’istituto.

? Cosa sapere Il CdA di MPS il 23 aprile 2026 elegge Bisoni presidente e Lovaglio amministratore delegato.. La vittoria della lista Plt Holding stabilizza la governance tra gestione tecnica e direzione strategica.. Il consiglio di amministrazione di MPS ha confermato i nuovi vertici senesi votando a maggioranza la lista Plt Holding, che vede Lovaglio come amministratore delegato e Bisoni alla presidenza. La decisione, avvenuta il 23 aprile 2026, segna una svolta nei rapporti di forza interni all’istituto, con l’assegnazione delle cariche di vicepresidenza a Flavia Mazzarella e Carlo Corradini, entrambi sostenuti dalla formazione proposta da Tortora.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MPS, trionfo Plt Holding: nuovi equilibri tra Bisoni e Lovaglio

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