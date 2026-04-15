Assemblea Mps via libera al nuovo board | prima la lista Plt Holding con Lovaglio

Durante l’assemblea di Monte dei Paschi, è stato approvato il nuovo consiglio di amministrazione. La lista sostenuta da Plt Holding, che ha riproposto come candidato l’ex amministratore delegato della banca, ha ottenuto il via libera dei soci. La votazione ha riguardato anche altri componenti del consiglio, mentre le decisioni finali sono state prese con il supporto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea del Monte dei Paschi ha votato il nuovo consiglio di amministrazione. La lista di Plt Holding che ha ricandidato l'ex amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, ha ottenuto il 49,95% dei voti espressi in assemblea, quella del cda il 38,79% e quella di Assogestioni il 6,94%. Il nuovo consiglio di amministrazione sarà composto da 15 consiglieri. Otto sono stati espressione della lista Plt Holding, sei della lista del Cda e uno della lista Assogestioni. I NOMI Gli otto espressione della lista Plt Holding sono Cesare Bisoni, Luigi Lovaglio, Flavia Mazzarella, Livia Amidani Aliberti, Massimo Di Carlo, Patrizia Albano, Carlo Corradini e Paola Leoni Borali.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Assemblea Mps, via libera al nuovo board: prima la lista Plt Holding con Lovaglio Notizie correlate Mps: lista Plt Holding con Lovaglio la più votata da assembleaL’assemblea diBanca Monte dei Paschi di Siena(Mps) si è conclusa con un risultato considerato da molti analisti del settore come unmomento... Mps, lista Plt con Lovaglio è la più votata all’assemblea dei sociAll’assemblea dei soci di Mps prevale la lista di Plt Holding che presenta Luigi Lovaglio come ceo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Mps verso l’assemblea dei soci . Grandi manovre tra gli azionisti per il rinnovo della governance; Mps, l’assemblea in diretta: vince la lista Tortora, rieletto Luigi Lovaglio. Decisivi i voti di Delfin e Banco Bpm; Mps, si sceglie il cda Delfin e Banco Bpm svelano oggi il voto; Cda Mps: sorpresa, vince la lista Lovaglio. Mps, l’assemblea in diretta: vince la lista Tortora, rieletto Luigi Lovaglio. Decisivi i voti di Delfin e Banco BpmGli azionisti a Siena votano il primo board dopo la privatizzazione e l’opas su Mediobanca. Presente il 64,11% del capitale. Tra i due sfidanti un gap di almeno il 10%. L’incognita Delfin ... milanofinanza.it Mps, lista Plt con Lovaglio è la più votata all’assemblea dei sociAll'assemblea dei soci di Mps prevale la lista di Plt Holding che presenta Luigi Lovaglio come ceo. La lista ha vinto con il 49,95% del capitale presente in ... lapresse.it Terremoto in MPS: Luigi Lovaglio si prende la sua clamorosa rivincita, sconfitto l'asse Caltagirone La lista Plt Holding conquista la maggioranza in assemblea con il 49,95%. L'Ad silurato dal Cda torna al vertice grazie al voto decisivo di Delfin della famiglia De facebook ++Breve pausa per l'assemblea di Mps, dopo aver ascoltato gli interventi di sei soci sul punto più atteso all'ordine del giorno: il rinnovo del cda. Tutta l'attenzione è rivolta alla definizione degli schieramenti che sosterranno le due liste: quella del cda e quella pr x.com