Moneta tutta la verità su Mps-Lovaglio

Domani in edicola, Moneta dedica uno spazio a Mps-Lovaglio, analizzando la situazione attuale. La pubblicazione, disponibile con Il Giornale, Libero e Il Tempo, si propone di offrire un approfondimento sulla vicenda bancaria, cercando di chiarire i fatti principali senza entrare in valutazioni. La copertura si concentra sugli sviluppi recenti e sulle informazioni note al momento.

Il conflitto in Medio Oriente arriva anche sulle prime pagine di Moneta, da domani in edicola con Il Giornale, Libero e Il Tempo, che prova a dare uno sguardo dentro l'attualità andando oltre la cronaca per capire i possibili scenari futuri. Insieme a Paolo Magri, presidente del comitato scientifico dell'Ispi, si osserva la posizione della Cina, che sembra immobile ma non lo è. Il Dragone si sta muovendo silenziosamente sul piano diplomatico, ma non solo. Il settimanale analizza quali armi finanziarie Pechino potrebbe usare nella lunga guerra fredda che da anni la oppone agli Usa: dai titoli di Stato all'oro, dal ruolo del dollaro fino alle terre rare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

