La Garbatella a Roma si anima con sette eventi musicali organizzati dalla Roma Tre Orchestra, portando in strada le composizioni di Mozart e Beethoven. Le performance si svolgeranno in diverse location del quartiere durante un ciclo di appuntamenti programmati nel prossimo periodo. Questo evento mira a portare la musica classica direttamente tra i cittadini, offrendo occasioni di ascolto gratuite e aperte a tutti.

? Cosa sapere La Roma Tre Orchestra presenta sette appuntamenti musicali nel quartiere Garbatella a Roma.. Il festival con 60 musicisti under 35 punta a democratizzare la musica classica.. Il direttore artistico Valerio Vicari ha presentato presso il Ministero della Cultura il nuovo festival estivo romano intitolato La musica è una cosa meravigliosa, confermando il ritorno del progetto alla Garbatella dopo il successo registrato lo scorso anno. L’iniziativa, che punta a portare la grande musica classica e la lirica direttamente tra le strade di un quartiere popolare come la Garbatella, si avvale della collaborazione con l’Inps per l’utilizzo di una sede suggestiva, grazie anche al supporto fondamentale fornito dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mozart e Beethoven in strada: la musica classica conquista la Garbatella

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