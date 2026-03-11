tra mozart e beethoven con i virtuosi italiani

I Virtuosi Italiani, con il maestro Alberto Martini al primo violino concertatore, terranno questa sera alle 20 un concerto dedicato al grande classicismo. Lo spettacolo comprende composizioni di Mozart, Salieri e Beethoven, offrendo al pubblico un viaggio musicale tra le opere di questi compositori. L’evento si svolge in una location che ospita l’intera esibizione.

Mozart, Salieri, Beethoven. Sarà uno splendido viaggio nel grande classicismo il concerto che I Virtuosi Italiani, guidati dal maestro Alberto Martini, primo violino concertatore, terranno stasera (mercoledì 11) alle 20.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena: insieme a loro ascolteremo, come solista, la carismatica pianista Anna Kravtchenko. Cuore della serata sarà un capolavoro di Mozart, il Concerto per pianoforte e orchestra in do maggiore K467 che Amadeus compose a Vienna e concluse nel marzo 1785, un vero gioiello che – sottolinea Roberto Favaro nelle note al programma – è capace "di coniugare e fondere nello stesso componimento l’alta complessità di scrittura destinata agli intenditori con la più seducente ‘facilità’ stilistica in grado di conquistare le orecchie meno esperte". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

