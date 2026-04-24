Movimenti da sostegno a posto comune e viceversa come avvengono e in quale ordine | quale domanda è trattata per prima? 

Nel percorso di mobilità dei docenti per l'anno scolastico 202627, vengono gestiti spostamenti tra posto comune e sostegno. La sequenza delle richieste segue un ordine stabilito dalla normativa, con le domande di mobilità presentate dai docenti in un periodo specifico. Le domande vengono poi esaminate secondo le priorità stabilite, e si definisce quale richiesta viene trattata per prima. I movimenti tra le due tipologie di posto avvengono in modo coordinato e rispettano le procedure previste dalla legge.

Mobilità docenti 202627: come avvengono i movimenti da posto comune a sostegno e viceversa? E quelli da posto comune a posto comune e da sostegno a sostegno? A disciplinare questi passaggi di cattedra (se si rimane nello stesso grado di istruzione, ma si cambia classe di concorso) o passaggi di ruolo (grado di istruzione diverso) è il CCNI 202528 e il relativo Allegato 1. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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