Agenti al lavoro di notte Controlli nelle zone calde e nei luoghi della movida

La polizia municipale ha iniziato i controlli notturni, causati dall’aumento di incidenti nelle zone della movida. I agenti hanno pattugliato le aree più frequentate, come piazza centrale e vicoli adiacenti, per garantire sicurezza e ordine pubblico. Il comandante Giuseppe Mastursi ha guidato il team, accompagnato dalla sindaca Claudia Sereni e dagli assessori Vignozzi e Tomassoli. Le verifiche sono proseguite fino a tarda notte, con l’obiettivo di prevenire problemi e mantenere la calma.

Vigili di notte, buona la prima. Per l'avvio del turno notturno della polizia municipale, ieri sera sono scesi in strada con il comandante Giuseppe Mastursi, anche la sindaca, Claudia Sereni, l'assessore alla sicurezza urbana, Lorenzo Vignozzi e quello al personale, Lorenzo Tomassoli. Dopo la proclamazione dello stato d'agitazione da parte dei sindacati, che continuano ad avere perplessità su temi di natura principalmente economica e sulla gestione di riposi e ferie, è calato 'il grande freddo' con l'amministrazione che ha scelto di andare avanti e avviare un servizio promesso e atteso dalla cittadinanza fin dalla scorsa estate.