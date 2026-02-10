Stop alla movida chiassosa | scattano i sigilli per cinque locali del centro

Questa mattina, cinque locali del centro di Brindisi sono stati chiusi con i sigilli. La polizia ha eseguito il sequestro preventivo deciso dal giudice Simone Orazio, dopo aver svolto indagini sulla movida della città. I controlli hanno evidenziato irregolarità che hanno portato alla decisione di chiudere temporaneamente le attività.

Sequestro preventivo in seguito agli accertamenti della polizia amministrativa. L'ipotesi della procura è quella di "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" BRINDISI - Scattano i sigilli per cinque locali della “movida” brindisina: in seguito alle indagini degli agenti della divisione di polizia amministrativa della questura di Brindisi, il gip Simone Orazio ha disposto il sequestro preventivo. Il titolare del fascicolo è il pm Francesco Carluccio. Ai titolari dei bar e locali viene contestata principalmente la violazione dell'articolo 659 del codice penale, “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

