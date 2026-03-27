LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | Di Giannantonio super nelle pre-qualifiche bene Marquez e Bezzecchi Bagnaia in difficoltà

Durante le pre-qualifiche del GP USA 2026, il pilota italiano ha ottenuto il miglior tempo, mentre Marquez e Bezzecchi hanno concluso con buone prestazioni. Bagnaia si è mostrato in difficoltà rispetto agli altri concorrenti. In classifica, Ai Ogura si è posizionato in seconda posizione, a poco più di cinque centesimi da Marquez, indicando un possibile esito imminente della sessione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.00 Ai Ogura si porta in seconda posizione 0?053 da Marc Marquez e i giochi sembrano decisi. 21.59 Marc Marquez non ci sta e si porta in vetta in 2’00?927 a precedere di 0?187 Di Giannantonio e 0?200 Bezzecchi. Bagnaia è settimo a 0?444. 21.58 Martin e Bagnaia si tirano su: 4° lo spagnolo dell’Aprilia a 0?151 e 6° Pecco a 0?257. 21.55 Bezzecchi è secondo a 0?013 da Di Giannantonio, mentre Bagnaia prova a migliorare come Martin. 21.52 Di Giannantonio scatenato e si porta in vetta in 2’01?114 a precedere di 0?153 Marc Marquez e di 0?253 Bezzecchi. Bagnaia è 15° e a 1?077. Rintrato ai box, c’è agitazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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