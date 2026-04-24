Si sono concluse le pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna 2026 di MotoGP sul circuito di Jerez de la Frontera. Nella sessione, Alex Marquez ha ottenuto il miglior tempo, mentre Bezzecchi si è posizionato bene. Bagnaia, che ha concluso nei primi dieci, è caduto durante la prova. La giornata ha determinato i piloti che accederanno alle qualifiche ufficiali di domani, con risultati che influenzeranno la griglia di partenza.

Calato il sipario sulle pre-qualifiche del GP di Spagna, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera, è andata in scena una sessione importante per definire i piloti che hanno avuto accesso alla Q1 e alla Q2 delle qualifiche che andranno in scena domani. Prove utili per il time-attack e anche per testare le moto in vista della Sprint Race di sabato e della gara domenicale. Una pista particolarmente nota ai centauri. Jerez è sede tradizionale, sulla quale i primattori della pista amano confrontarsi. Un tracciato tortuoso, dotato di curve media-bassa velocità, che richiede tanto in termini di velocità di percorrenza in curva e precisione in frenata.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Spagna 2026: Alex Marquez svetta, bene Bezzecchi. Bagnaia in top-10, con caduta

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