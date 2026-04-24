La MotoGP torna in pista in Spagna, con le prove libere al circuito dell'Andalusia che sono iniziate oggi 24 aprile 2026. La sessione si concentra sulle prestazioni dei piloti, tra cui Martin che ha mostrato un buon ritmo. Tuttavia, la Ducati GP26 sta affrontando problemi tecnici che hanno influenzato le performance di Bagnaia e Marc Marquez, creando incertezza sulla competitività della casa italiana.

? Cosa sapere MotoGP riprende oggi 24 aprile 2026 con le prove libere al circuito dell'Andalusia.. Criticità tecniche sulla Ducati GP26 impattano le prestazioni di Bagnaia e Marc Marquez.. Il circuito dell’Andalusia ospita oggi, venerdì 24 aprile 2026, la riapertura del calendario MotoGP dopo un mese di stasi, segnando il ritorno della competizione nel Vecchio Continente con le prime prove libere previste per le ore 10:45. Il quarto appuntamento del mondiale si apre in un momento cruciale per la gerarchia del campionato, dove la costanza di rendimento ha finora favorito la scuderia di Noale. Martin e Bezzecchi guidano infatti la classifica generale, mostrando una forma fisica e tecnica che sembra aver messo in difficoltà gli avversari nelle prime tre tappe della stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MotoGP in Spagna: Martin vola, Ducati in crisi tra i dubbi tecnici

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