Rivoluzione in MotoGP Bagnaia lascia Ducati e va in Aprilia al posto di Martin | i dettagli del contratto

Pecco Bagnaia cambia squadra a partire dal 2027, passando da Ducati ad Aprilia, a causa di un accordo che prevede un contratto pluriennale. La decisione scaturisce da differenze contrattuali con la casa di Borgo Panigale e dall’interesse dell’Aprilia di rafforzare la propria squadra con un pilota di alto livello. Il passaggio modifica gli equilibri nel mercato dei piloti e apre nuove sfide per i team coinvolti. La mossa si inserisce in un quadro di grandi cambiamenti nel mondo della MotoGP.

Il grande valzer della MotoGP: da Bagnaia in Aprilia ad Acosta in Ducati. Ecco i trasferimentiL’annuncio del passaggio di Bagnaia ad Aprilia e di Acosta in Ducati ha scatenato un grande movimento tra i team di MotoGP.

MotoGP live, test Sepang 2026 in diretta, tempi e classifica dell’ultima giornata: Ducati manda in pista Marquez e Bagnaia, Aprilia con BezzecchiOggi a Sepang si sono conclusi i test MotoGP 2026.

Le strade di Bagnaia e della Ducati stanno per dividersi: il piemontese ha scelto il suo futuro, Aprilia in pole positionNel weekend dei test di Buriram, Pecco Bagnaia accende il mercato piloti con alcune dichiarazioni: l'accordo con Aprilia sembra cosa fatta ... motorbox.com

MotoGP - Bagnaia lascia la Ducati: destinazione ApriliaPecco ha deciso: lascerà Borgo Panigale dopo il 2026 per affiancare Bezzecchi a Noale. Ducati punta su Acosta e Marquez, Yamaha resta a mani vuote ... insella.it

