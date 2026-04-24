Nella prima sessione di prove libere a Jerez, i due piloti del team VR46 si sono distinti con i tempi più veloci, davanti a tutti. Giannantonio e Morbidelli hanno ottenuto le migliori prestazioni, mentre la Ducati ha mostrato una buona reattività, migliorando i propri tempi rispetto alle sessioni precedenti. La giornata si è aperta con molti piloti impegnati a testare le gomme e verificare le condizioni della pista.

C’è tanto giallo fluo nella prima mattina di Spagna. “È solo venerdì mattina “, ha ammonito tutti Uccio Salucci. È la frase refrain del primo giorno di gran premi. Ma mentre la pronunciava aveva un sorrisone. Perché varrà anche poco, ma è sempre meglio cominciar così che in fondo al gruppo. E allora davanti a tutti al venerdì mattina di Jerez ci sono i due valentini, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Gran conferma di un inizio stagione il primo, incoraggiante sorpresona il secondo. Entrambi montavano gomma media all’anteriore, così come molti altri però. Dunque, per quanto il Diggia sia ancora a 1”3 dalla pole dell’anno scorso (del suo omonimo Quartararo, chissà che nostalgia che ne avrà.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP, due VR46 davanti a tutti nelle FP1 a Jerez. Grande reazione Ducati

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