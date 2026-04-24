Motogp Di Giannantonio | Onore essere corteggiato Ducati va in direzione Marquez

Nel campionato di MotoGP, Fabio Di Giannantonio ha dichiarato di essere onorato di essere corteggiato da altre squadre. In una dichiarazione recente, ha affermato che la Ducati si sta orientando verso l'ingaggio di un pilota che potrebbe essere il campione in carica. La sua situazione contrattuale e le decisioni delle scuderie potrebbero influenzare il suo percorso nelle prossime stagioni.

Jerez, 24 aprile 2026 – Fabio Di Giannantonio si trova in un momento cruciale della sua carriera in MotoGP, con il mercato piloti che potrebbe ridefinire il suo futuro nelle prossime stagioni. Dopo aver dimostrato lampi di grande talento e una crescita costante, il pilota romano è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante all’interno della griglia, attirando l’attenzione di team e addetti ai lavori. In questo avvio di 2026, complici le difficoltà di Marc Marquez, Di Giannantonio è il miglior ducatista all’inseguimento di Aprilia e le sue solide prestazioni, con picchi di velocità in qualifica, hanno cambiato la percezione generale: da outsider a possibile protagonista.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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MotoGP, GP Brasile, Fabio Di Giannantonio (VR46) in pole: il giro decisivo delle qualifiche

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