motogp in brasile pole di giannantonio la sprint va a marquez

Nel pomeriggio in Brasile, Fabio Di Giannantonio ha conquistato la pole position in MotoGp, a quasi quattro anni dall’ultima volta al Mugello. Marc Marquez ha invece vinto la sprint race, confermandosi come protagonista delle gare brevi. La giornata è stata caratterizzata anche da significativi ritardi nel programma di gara, influenzando le sessioni e le attività previste.

Il pomeriggio brasiliano della MotoGp ha vissuto della pole position di Fabio Di Giannantonio, arrivata quasi quattro anni dopo l’exploit al Mugello, della conferma di Marc Marquez come re delle sprint race ma anche di forti ritardi sul programma di gara. La ragione è una roba che non si vede spesso nel motomondiale: nel mezzo del tracciato di Goiania si era infatti aperta una vera e propria voragine. Le forti piogge dei giorni scorsi avevano causato la rottura di un tubo di drenaggio che aveva causato lo smottamento. La sprint race viene quindi rimandata di 80 minuti, causando lo slittamento a domenica mattina delle qualifiche della Moto2. Alla fine Di Giannantonio parte molto bene e riesce a resistere a lungo agli attacchi di Marquez, che, però, lo supera a due giri dalla bandiera a scacchi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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