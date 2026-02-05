Valentino Rossi torna in pista a Sepang dopo il lungo stop forzato. Dopo il lockdown, il campione italiano si presenta sui circuiti malesiani per i test ufficiali della stagione MotoGP 2024. La Yamaha, che ha passato tutto il primo giorno ai box per sistemare alcuni guasti, riparte con le prove, mentre Rossi si prepara a riprendere il suo cammino tra i protagonisti.

**Valentino Rossi torna in pista a Sepang: il ritorno dei test MotoGP 2024 dopo il lockdown, con Yamaha al via delle indagini** A Sepang, in Malesia, il 5 febbraio 2026, si è conclusa la terza giornata di test ufficiali per la nuova stagione MotoGP, con l’arrivo di una notizia significativa: **la Yamaha torna in pista**, dopo un giorno intero passato ai box per risolvere problemi tecnici riscontrati nella prima giornata. È il momento in cui l’azienda giapponese, guidata da Iwata, ha cominciato a lavorare sulle soluzioni necessarie per il successivo periodo di preparazione. Il ritorno in pista, previsto per l’orario della mattina, è stato accompagnato da una serie di novità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

MotoGP: Valentino Rossi ritorna in pista a Sepang dopo il lockdown, con test positivi per i nuovi Dorna 2024

Approfondimenti su Valentino Rossi

Oggi a Sepang si sono conclusi i test MotoGP 2026.

