Pecco Bagnaia sembra essere in trattativa con Aprilia per la stagione MotoGP 2027, con un accordo di quattro anni. La notizia riguarda il passaggio del pilota dalla sua attuale squadra a quella italiana, dopo aver firmato il contratto. La notizia ha suscitato discussioni nel mondo delle corse, considerando il possibile cambio di team di uno dei principali protagonisti del campionato. La decisione ufficiale dovrebbe essere annunciata a breve.

?? Cosa sapere Pecco Bagnaia punta ad Aprilia per la stagione MotoGP 2027 con contratto quadriennale. Il movimento scatena un effetto domino tra i team ufficiali Ducati, KTM e Yamaha. Il mercato piloti per la stagione MotoGP 2027 si apre con un effetto domino che vede Bagnaia destinato a spostarsi su Aprilia, scatenando una reazione a catena tra i team ufficiali e le strutture satelliti in tutto il paddock. Mentre gli annunci ufficiali rimangono attualmente congelati in attesa che si concluda l'a .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MotoGP 2027: Bagnaia verso Aprilia, scoppia il domino dei piloti

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