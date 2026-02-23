MotoGP Francesco Bagnaia andrà in Aprilia? Tutti i possibili movimenti nel mercato piloti

Francesco Bagnaia lascia la Ducati a causa di contratti non rinnovati e si avvicina all'accordo con Aprilia. La trattativa sta prendendo forma e potrebbe segnare un cambiamento importante nel campionato. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli, mentre i tifosi attendono conferme ufficiali. La scelta di Bagnaia potrebbe influenzare il futuro delle squadre e il panorama della MotoGP. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il mercato piloti della MotoGP si prepara a vivere uno dei suoi snodi più delicati e potenzialmente storici: il molto probabile passaggio di Francesco Bagnaia in Aprilia dal 2027. Una scelta che, se confermata, segnerebbe la fine di un lungo e profondo legame con Ducati e aprirebbe una nuova fase tecnica e simbolica per il campione piemontese. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Bagnaia sarebbe pronto a firmare un contratto quadriennale con la Casa di Noale, una durata fuori scala per gli standard recenti della MotoGP. L’ultimo precedente simile risale al 2020, quando Marc Marquez siglò un accordo pluriennale con Honda HRC, poi risolto consensualmente nel 2023 dopo una sequenza di infortuni. 🔗 Leggi su Oasport.it

MotoGp, sempre più Aprilia per Bagnaia: “A breve annuncerò il futuro”Bagnaia si avvicina a un futuro con Aprilia, dopo aver firmato un accordo che rafforza la collaborazione tra il pilota e il team.

Francesco Bagnaia

