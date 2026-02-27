Adrian Fernandez in Moto3 e David Alonso in Moto2 segnano i migliori tempi nelle FP1 del GP di Thailandia

Nella prima sessione di prove libere del GP di Thailandia, i piloti di Moto3 e Moto2 hanno stabilito i tempi più rapidi, dando il via alla stagione 2026 del Motomondiale. La giornata ha visto confrontarsi in pista le squadre, pronti a mettere in mostra le proprie strategie e velocità per le qualifiche che seguiranno. La competizione si fa più intensa, mentre i piloti cercano di affinare le proprie performance per le sfide a venire.

Ha ufficialmente preso il via il Motomondiale 2026. Nel cuore della notte italiana, infatti, è andata in scena la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia, round inaugurale della stagione, per quanto riguarda Moto3 e Moto2. Sul tracciato di Buriram abbiamo assistito al primo turno ufficiale, che ha emesso i seguenti verdetti. Nella classe più leggera il miglior tempo porta la firma dello spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) in 1:41.202 con 317 millesimi di vantaggio sull'australiano Joel Kelso (Honda GRYD Mlav) quindi terzo lo spagnolo David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) a 586. Quarta posizione per il suo connazionale Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) mentre in quinta troviamo il primo degli italiani, Guido Pini (Honda Leopard) a 630.