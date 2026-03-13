Nella prima sessione di prove libere del GP della Cina, le Mercedes si sono distinte con tempi nettamente migliori rispetto alle altre, lasciando le Ferrari a quasi un secondo di distanza. Le vetture tedesche si sono dimostrate le più veloci, mentre le Ferrari hanno faticato a mantenere il passo, evidenziando un divario significativo in classifica. La sessione ha visto le Mercedes dominare senza rivali evidenti.

Dominanti, inarrivabili, clamorose, avvilenti per gli avversari. In poche parole l’aggettivo sceglietelo voi per definire le due Mercedes. George Russell, infatti, ha chiuso al comando la prima ed unica sessione di prove libere del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, con Andrea Kimi Antonelli in scia. Tutti gli altri hanno accusato distacchi d’altri tempi. Sul tracciato di Shanghai nei 60 minuti di turno è arrivata una dimostrazione di superiorità schiacciante delle vetture del team di Brackley che quasi non ha precedenti. Se le due McLaren non avessero cercato l’ennesimo time attack proprio sotto la bandiera a scacchi, migliorandosi di qualche decimo, i distacchi rifilati dalla Frecce d’Argento sarebbero stati tutti attorno al secondo, quantomeno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mercedes spaventose nella FP1 del GP della Cina. Ferrari in difficoltà a quasi un secondo di distacco

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: sfida Ferrari-Red Bull nella FP1, Mercedes e McLaren inseguono

Lampo Ferrari nella notte! Leclerc e Hamilton davanti a tutti nella FP1 del GP d’AustraliaLa stagione della Formula Uno ha ufficialmente preso il via! Charles Leclerc ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio...

Una raccolta di contenuti su Mercedes spaventose

Argomenti discussi: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: uno-due Russell-Antonelli poi lontane McLaren e Ferrari. Alle 08.30 la Sprint Qualifying.

F1, Kimi Antonelli guiderà la Mercedes di Hamilton nelle FP1 in MessicoKimi Antonelli disputerà la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico. Il talento italiano guiderà la Mercedes W15 di Lewis Hamilton. Prove generali in vista del 2025, anno in cui ... gazzetta.it

Ora è ufficiale: Kimi Antonelli correrà la FP1 di Monza con la MercedesIl bolognese, neo maggiorenne, è cresciuto con il team di Brackley sin da quando aveva undici anni. E Toto Wolff, dopo i test con la W13, è ansioso di vederlo in pista con la monoposto di questa ... gazzetta.it