Moto2 Tony Arbolino domina le pre-qualifiche di Goiânia Anche Vietti protagonista

Durante le pre-qualifiche del Gran Premio del Brasile, Tony Arbolino ha ottenuto il miglior tempo, chiudendo in testa alla sessione. Anche il pilota Vietti si è distinto, mostrando buone prestazioni. La sessione si è svolta a Goiânia, con i concorrenti che hanno dato il massimo per conquistare una posizione di rilievo in vista delle qualifiche ufficiali.

Un eccellente Tony Arbolino ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul tracciato di Goiânia, ormai asciutto dopo la tanta pioggia delle ultime ore, i piloti hanno potuto spingere al massimo, andando a caccia della top14 che, com’è noto, permetterà di evitare la Q1 di domani. Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:23.709 precedendo lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) per 170 millesimi, mentre è terzo il colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) a 366. Quarto lo spagnolo Angel Piqueras (Kalex QJ Motor MSI) a 479 millesimi, quinto l’indonesiano Mario Aji (Kalex Idemitsu) a 561 mentre è sesto il nostro Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) a 562. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, Tony Arbolino domina le pre-qualifiche di Goiânia. Anche Vietti protagonista Articoli correlati Moto2, Manuel Gonzalez svetta nelle pre-qualifiche a Buriram. Vietti in Q2, Arbolino lontanoCalato il sipario sulle pre-qualifiche del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2. Moto2, Senna Agius in pole position nel GP di Thailandia. Vietti in top5, male ArbolinoSenna Agius fa saltare il banco al Chang International Circuit e firma il miglior tempo assoluto nelle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2026,... Tutti gli aggiornamenti su Tony Arbolino Moto2, Alex Escrig chiude in vetta una bagnata FP1 del GP del Brasile. Vietti veloce, Arbolino nella top10Alex Escrig ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul ... oasport.it Moto2 Brasile, Escrig il più veloce nella FP1 bagnata: Vietti quintoAlex Escrig ha dominato la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile, il secondo appuntamento del Mondiale Moto2 2026. Sul suggestivo circuito di Goiânia, la pioggia ha giocato un ruo ... it.blastingnews.com