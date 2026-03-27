Moto2 ottimo inizio per gli italiani ad Austin Vietti e Arbolino subito protagonisti nella FP1

Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti di Moto2, il pilota italiano Celestino Vietti si è posizionato al primo posto, mentre Tony Arbolino si è collocato a poca distanza. La gara si svolge ad Austin, terzo appuntamento del Campionato del Mondo di Moto2 2026. Entrambi i piloti hanno mostrato un buon ritmo nelle fasi iniziali delle qualifiche.

Ottimo inizio per l’Italia ad Austin. Celestino Vietti, infatti, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026, ma Tony Arbolino è vicino al connazionale. Sullo splendido scenario del tracciato del COTA – Circuit of the Americas il nostro Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) non solo ha fatto fermare i cronometri sul 2:06.724 ma ha anche fissato il nuovo record della pista per quanto riguarda la Moto2. Alle sue spalle, a soli 55 millesimi, il colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) mentre è terzo Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) a 139. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, ottimo inizio per gli italiani ad Austin. Vietti e Arbolino subito protagonisti nella FP1 Articoli correlati Moto2, Alex Escrig chiude in vetta una bagnata FP1 del GP del Brasile. Vietti veloce, Arbolino nella top10Alex Escrig ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Gli italiani in Moto2 e Moto3: numero molto limitato, si spera in Arbolino, Vietti e nell’esplosione di PiniIl motociclismo italiano si presenta alla stagione 2026 delle classi propedeutiche con numeri ridotti, decisamente lontani dall’abbondanza di talenti... Una raccolta di contenuti su Moto2 ottimo inizio per gli italiani ad... Temi più discussi: Le PAGELLE del GP Brasile; Moto2 GP Brasile 2026, gara: Holgado vince su Munoz e Gonzalez. Arbolino 7°; PREVIEW: la MotoGP torna in azione in Brasile; LIVE Moto2, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Daniel Holgado vince di forza a Goiania. Moto2, ottimo inizio per gli italiani ad Austin. Vietti e Arbolino subito protagonisti nella FP1Ottimo inizio per l'Italia ad Austin. Celestino Vietti, infatti, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti, ... oasport.it Moto2, Impresa di Holgado a Goiania: dalla Q1 alla pole davanti ad Alonso, 3° EscrigMoto2: Il team CF Moto Aspar fa doppietta nelle Qualifiche del GP del Brasile, con Dani che strappa la pole a David per 17 millesimi. Quarto il leader del Mondiale Gonzalez, 8° Vietti, 10° Arbolino, 1 ... gpone.com Al Gran Premio degli Stati Uniti 2026 i piloti Moto2 ritroveranno la mescola posteriore supersoft introdotta da Pirelli nel campionato della classe intermedia del Motomondiale per la prima volta l’anno scorso e messa a disposizione in alcuni GP nel corso della s - facebook.com facebook [Moto2 - Race] #BrazilianGP #Moto2 Ma che gara ha fatto Daniel Holgado! Praticamente ha annichilito tutti, nel penultimo giro soltanto un immenso Daniel Munoz è riuscito a mettergli le ruote davanti. Holgado non ha battuto ciglio e gli ha rifilato un seco x.com