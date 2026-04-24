Gli spazi di Teleclubitalia sono stati allestiti come una galleria d’arte temporanea, accessibile a lavoratori, visitatori e ospiti. La mostra unisce elementi di arte, cultura e territorio, creando un ambiente dedicato alla fruizione artistica. L’esposizione si svolge all’interno della sede dell’emittente, offrendo un punto di incontro tra il pubblico e le opere esposte. L’evento rimarrà aperto per un determinato periodo di tempo.

Gli spazi di Teleclubitalia si trasformano in una vera e propria galleria d’arte, aperta a lavoratori, visitatori e ospiti. Un vernissage partecipato e vivace ha dato il via alla nuova mostra degli artisti Gerardo Di Fiore e Cristina Cianci, curata da Franco Riccardo. Presenti istituzioni, rappresentanti dell’associazionismo e numerosi cittadini, protagonisti di una serata all’insegna della cultura promossa da Teleclubitalia. L’evento è stato realizzato in collaborazione con partner d’eccellenza del territorio, a conferma di una sinergia sempre più forte tra arte e realtà locali. Ad accogliere gli ospiti, con grande professionalità, gli studenti e le studentesse dell’Istituto di Giugliano, esempio concreto di impegno e formazione sul campo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Mostra negli spazi di Teleclubitalia tra arte cultura e territorio

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