Tra cultura sport e arte | il Modena Calcio alla mostra di De Chirico

Nella mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, si è svolta una visita alla mostra intitolata

Il ds Catellani, staff e giocatori visitano l’esposizione a Palazzo dei Musei: “Un’occasione per crescere anche fuori dal campo” Visita speciale, nella mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, alla mostra "Giorgio de Chirico. L’ultima metafisica", allestita negli spazi dell’ala nuova del Palazzo dei Musei di Modena. All’ingresso di viale Vittorio Veneto 9 si è presentata una delegazione del Modena Calcio, guidata dal direttore sportivo Andrea Catellani, dal team manager Paolo Ricchi e dal Cco Andrea Russo, accompagnati dai calciatori Grégoire Defrel, Alessandro Sersanti, Manuel De Luca e Fabrizio Bagheria. Ad accogliere la squadra, l’assessore alla Cultura e allo Sport Andrea Bortolamasi e Michele Pizzi, direttore di Silvana Editoriale, realtà che ha curato la produzione della mostra. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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