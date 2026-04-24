Nella giornata di ieri, nella sede di Teleclubitalia, è stata inaugurata la mostra intitolata “Manualità & Arte”. L’evento, promosso e curato da Franco Riccardo, ha attirato l’attenzione di numerosi visitatori. La mostra presenta diverse opere e progetti realizzati con tecniche manuali e artistiche, e ha ricevuto molti apprezzamenti da parte del pubblico presente.

Ha riscosso grandi apprezzamenti ieri la mostra “Manualità & Arte”, progetto espositivo promosso e curato da Franco Riccardo. L’evento ha visto protagonisti due artisti contemporanei: Gerardo Di Fiore e Cristina Cianci. L’esposizione ha segnato ufficialmente l’avvio del secondo anno della programmazione artistica ospitata negli spazi dell’emittente locale, confermandosi come un appuntamento capace di valorizzare linguaggi innovativi e sperimentali. Al centro del percorso espositivo, infatti, l’uso di materiali non convenzionali, reinterpretati dagli artisti per offrire nuove prospettive sull’arte contemporanea. Gerardo Di Fiore ha...🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, inaugurata la mostra “Manualità & Arte” nella sede di Teleclubitalia

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