La comunità scientifica pediatrica abruzzese si confronta nel quarto congresso regionale all' università d' Annunzio

La comunità scientifica pediatrica abruzzese si riunisce all'università d'Annunzio per il quarto congresso regionale. L'evento vede la partecipazione di neurologi pediatrici, pediatri ospedalieri e di libera scelta, che si confrontano su temi legati alla salute dei bambini. L'incontro rappresenta il principale momento di discussione e aggiornamento tra i professionisti della regione.

Tema centrale dell’edizione 2026 è la gestione integrata delle malattie neurologiche rare e complesse, dalla diagnosi precoce alla presa in carico multidisciplinare, fino alla continuità assistenziale domiciliare L’occasione sarà il quarto congresso regionale di Neurologia Pediatrica, in programma sabato 7 marzo, nell'auditorium del rettorato nel campus di Chieti dell'università degli studi “Gabriele d’Annunzio”. Responsabile scientifico è il professor Francesco Chiarelli e responsabili della segreteria scientifica la professoressa Sara Matricardi e il dottor Giovanni Prezioso. Il congresso è promosso dalla Clinica Pediatrica di... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Design per la salute: anche l’università d’Annunzio nel primo master interuniversitario italianoParla anche abruzzese il primo master interuniversitario in design per la salute, un progetto unico nel panorama nazionale che prenderà il via nel...

"Respiraripararigenera: attività motoria, sportiva e scientifica in ambienti straordinari", evento speciale alla d'AnnunzioUna giornata dedicata all’importanza dell’interazione uomo-ambiente, al ruolo della respirazione nello sport e nella vita quotidiana, con particolare...

Una selezione di notizie su La comunità scientifica pediatrica....

A Nairobi un workshop per rafforzare la comunità scientificaSi apre oggi a Nairobi il workshop della Twas 2025: organizzato dall'Accademia mondiale delle scienze per il progresso scientifico nei paesi in via di sviluppo (Twas), l'evento riunisce 28 dei giovani ... ansa.it

Vaccini: Agostiniani (Sip), apprezzamento per revoca nomine Nitag. Ascoltato il grido di allarme della comunità scientificaAscoltato il grido di allarme della comunità scientifica 16 Agosto 2025 @ 15:44 Il presidente della Società italiana di pediatria, Rino Agostiniani, esprime vivo apprezzamento per la scelta del ... agensir.it