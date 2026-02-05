Addio al dottor Pietro Vizzardi | Un riferimento per la comunità

È morto a 77 anni il dottor Pietro Vizzardi, un medico che ha lasciato il segno nella sua comunità. Sempre vicino ai suoi pazienti, Vizzardi era conosciuto per la sua attenzione e dedizione. La notizia ha colpito molti, che ricordano con affetto il suo ruolo di punto di riferimento. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare.

IL LUTTO. Medico premuroso e presente nella vita dei suoi pazienti, Pietro Vizzardi se n'è andato a 77 anni. Si è spento martedì 3 febbraio l'amato e apprezzato medico di Bergamo, città in cui viveva, nella sua casa in via Palma il Vecchio, e dove ora riposa. Dermatologo, funzionario dell'Asl di Dalmine ma anche e soprattutto medico condotto prima e poi medico di base a Curno, sono tantissimi i messaggi di affetto lasciati (anche) sui social dai curnesi, per i quali il dottor Vizzardi è stato una presenza fondamentale per oltre quarant'anni, nei quali con grande professionalità e umanità ha dato assistenza a generazioni di famiglie.

