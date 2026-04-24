Morto il prof Pietro Renda il geologo di Monreale che amava la Sicilia più di chiunque

È deceduto il professor Pietro Renda, geologo e docente universitario residente a Monreale. L'Ordine dei Geologi di Sicilia ha espresso cordoglio per la sua scomparsa. Renda era conosciuto per il suo lavoro nel settore e per il forte legame con la Sicilia. La notizia è stata diffusa da Monreale Live, che ha ricordato il suo contributo e la sua passione per l'isola.

Monreale piange Pietro Renda, geologo e professore ordinario all’Università di Palermo, scomparso nei giorni scorsi. Una perdita che colpisce non solo la sua città, ma l’intera comunità scientifica siciliana. A dare la notizia è stato l’Ordine dei Geologi di Sicilia, che sui propri canali social ha espresso cordoglio per la scomparsa di una figura che ha segnato decenni di ricerca e didattica geologica in Sicilia. Renda era considerato un punto di riferimento solido e autorevole: le sue pubblicazioni hanno contribuito in modo concreto ad approfondire la conoscenza del territorio siciliano dal punto di vista geologico, lasciando un’eredità scientifica difficile da colmare.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Morto il prof Pietro Renda, il geologo di Monreale che amava la Sicilia più di chiunque Notizie correlate Morto Pietro Renda, professore di geologia dell'università: "Un riferimento per la comunità scientifica"È morto nei giorni scorsi Pietro Renda, docente di Geologia all'università di Palermo. Leggi anche: Lutto nell'Arma, è morto il generale Maurizio Stefanizzi che guidò i carabinieri di Monreale