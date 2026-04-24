È stato chiesto il rinvio a giudizio per Nouri Hedhili, un uomo di 52 anni tunisino, coinvolto in un caso di morte avvenuta dopo la caduta da un tetto. La procura ha accusato Hedhili di omicidio colposo, omissione di soccorso e occultamento di cadavere. L’indagine, condotta dal pubblico ministero Esposito, si concentra sulle circostanze che hanno portato alla morte e sulle eventuali responsabilità dell’indagato.

Chiesto il rinvio a giudizio per Nouri Hedhili, 52 anni, tunisino: la procura (pm Esposito, titolare del fascicolo) gli contesta l’ omicidio colposo, l’ omissione di soccorso e l’ occultamento di cadavere. Era finito in carcere con il sospetto dell’omicidio per la morte dell’egiziano Hassan Matried, 43 anni, avvenuto il 4 gennaio. Ma alla luce delle risultanze dell’ autopsia, la Procura ne aveva chiesto la revoca della misura cautelare e il 52enne tunisino il 12 gennaio è tornato in libertà. L’accertamento, effettuato al Papa Giovanni XXIII dal direttore di Medicina legale, Matteo Marchesi (era presente la dottoressa Pellegrinelli, nominata...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto dopo la caduta dal tetto. A giudizio per occultamento

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