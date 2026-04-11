Operaio gravissimo dopo la caduta dal tetto del capannone I sindacati | Rafforzare controlli e prevenzione sul lavoro

Un giovane operaio di 21 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal tetto di un capannone in via Ricasoli, nella zona artigianale delle Bassette, mentre era al lavoro. L’incidente è avvenuto giovedì pomeriggio e l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale. I sindacati hanno chiesto un aumento dei controlli e delle misure di prevenzione sulle condizioni di sicurezza nei cantieri.

È in condizioni gravissime l'operaio 21enne che giovedì pomeriggio è precipitato dal tetto di un capannone in via Ricasoli, nella zona artigianale delle Bassette, mentre svolgeva dei lavori. Il ragazzo, che ha riportato gravi ferite, si trova ancora ricoverato in Rianimazione all'ospedale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Frosinone, tragedia sul lavoro: operaio 48enne muore dopo una caduta dal tettoABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente durante un intervento di manutenzione Un operaio di 48 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 20 gennaio,... Frosinone, tragedia sul lavoro: operaio di 48 anni muore dopo una caduta dal tettoTragedia sul lavoro a Frosinone: un operaio di 48 anni residente ad Ardea è morto dopo essere caduto dal tetto di un’azienda in via Fermi. Temi più discussi: Incidente sul lavoro alle Bassette: operaio gravissimo dopo una caduta dal tetto; Operaio gravissimo dopo la caduta dal tetto del capannone. I sindacati: Rafforzare controlli e prevenzione sul lavoro; Infortunio nel Mantovano: grave operaio bresciano; Infortunio alle Bassette. Ancora grave il giovane, indagini sulla dinamica. Operai morti a Palermo, le reazioni: Tragedia che colpisce la comunitàPALERMO – Una tragedia si è verificata in via Ruggero Marturano a Palermo, dove due operai sono morti dopo il crollo di una gru ed un terzo è in gravi condizioni. In tanti si stanno stringendo al ... livesicilia.it Tragico incidente sul lavoro a Palermo: due operai morti dopo la caduta da una gruTragedia sul lavoro a Palermo: due operai morti dopo la caduta da una gru in via Marturano. Un ferito e un sopravvissuto. La denuncia della Cgil sulla sicurezza ... tag24.it Adesione totale allo sciopero nello stabilimento di Villa Santa Lucia dopo il gravissimo incidente in cartiera. Sindacati all'attacco sulle carenze strutturali, mentre si attende con il fiato sospeso un segnale dal San Camillo di Roma per l'operaio ferito - facebook.com facebook