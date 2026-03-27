Morto dopo essere stato fermato a terra Chiesti fino a 6 anni per i vigilantes Sky

Da ilgiornale.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è morto dopo essere stato fermato a terra durante un intervento di vigilantes. La vicenda ha portato alla richiesta di pene fino a sei anni di reclusione per i vigilanti coinvolti. Secondo il pubblico ministero, la morte si sarebbe verificata a seguito di un episodio in cui l’uomo era stato accusato di comportamenti molesti. La vicenda è ora al centro di un procedimento giudiziario.

«Ucciso perché molesto»: è la fine di Giovanni Sala, secondo il pm Alessandro Gobbis che ieri al termine della requisitoria ha chiesto le condanne a 6 anni e 4 anni e mezzo di reclusione per omicidio preterintenzionale per due guardie giurate che, nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023, bloccarono il 34enne davanti alla sede di Sky a Rogoredo. Sala, che si era presentato all’ingresso «in evidente stato di alterazione», ha «esasperato i due imputati che hanno sbagliato con il loro comportamento violento e prevaricatorio», ma lui «non era un pericolo per nessuno e ha pagato con la vita il fatto di essere stato solo molesto e petulante». Il 34enne morì per arresto cardiaco, dopo essere stato anche «trattenuto» a terra con un ginocchio sulla sua schiena «per 4 minuti» e prima colpito con due pugni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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